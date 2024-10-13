OtoTekno 24'üncü bölümüyle ekrana geldi

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Otomobil ve teknoloji dünyasını buluşturan program OtoTekno, 24'üncü bölümü ile ekrana geldi.

Habertürk TV’de Yiğitcan Yıldız ve Cem Özenen’in sunumu ile yayınlanan programın yeni bölümünde, İtalyan üretici Alfa Romeo'nun tasarım ve sürüş özellikleri ile dikkat çeken modeli Giulia tüm yönleri ile incelendi.

Programın bu haftaki bölümünde Tayvanlı motosiklet markası Kymco'nun scooter modellerinden Downtown 250 de bir diğer konuk oldu.

OtoTekno'nun bu haftaki teknoloji köşesinde ise, oyun bilgisayarları geliştiren Monster'in Ghost Pro mouse modeli hakkındaki deneyimler izleyenler ile paylaşıldı.

6 Ekim pazar günü yayınlanan OtoTekno’nun yeni bölümünde, Yıldız ve Özenen’in keyifli sohbeti eşliğinde izleyenlere otomobil ve teknoloji dünyasındaki son gelişmeler aktarıldı. OtoTekno, her hafta Pazar günü Habertürk ekranında izleyici ile buluşuyor.