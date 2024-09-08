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        Haberler Ekonomi Otomobil OtoTekno 19'uncu bölümüyle ekrana geldi - Otomobil Haberleri

        OtoTekno 19'uncu bölümüyle ekrana geldi

        Habertürk TV'nin macera dolu programı 'OtoTekno', yeni bölümü ile ekrana geldi. Yiğitcan Yıldız ve Cem Kadri Özenen'in sunumuyla gerçekleşen programın bu haftaki bölümünde, Bursa'da üretilerek dünyaya ihraç edilen Fiat Egea Cross ile Honda'nın çok yönlü motosikleti ADV 350 konuk oldu. Yıldız ve Özenen, her hafta Pazar günü otomotiv ve teknoloji dünyasından en son gelişmeleri ekrana taşıyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2024 - 11:01 Güncelleme: 08.09.2024 - 11:01
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        OtoTekno 19'uncu bölümüyle ekrana geldi
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        Otomobil ve teknoloji dünyasını buluşturan program OtoTekno, 19'uncu bölümü ile ekrana geldi.

        Habertürk TV’de Yiğitcan Yıldız ve Cem Özenen’in sunumu ile yayınlanan programın yeni bölümünde, Bursa'da üretilerek dünyaya ihraç edilen Fiat Egea'nın SUV versiyonu olan Cross tüm yönleri ile incelendi.

        Programın bu haftaki bölümünde Japon üretici Honda'nın çok yönlü motosikleti ADV 350 de bir diğer konuk oldu.

        OtoTekno'nun bu haftaki teknoloji köşesinde ise, Vivo X100 Pro hakkındaki deneyimler izleyenler ile paylaşıldı.

        1 Ağustos pazar günü yayınlanan OtoTekno’nun yeni bölümünde, Yıldız ve Özenen’in keyifli sohbeti eşliğinde izleyenlere otomobil ve teknoloji dünyasındaki son gelişmeler aktarıldı.

        OtoTekno, her hafta Pazar günü Habertürk ekranında izleyici ile buluşuyor.

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