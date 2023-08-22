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Otopsi Yardımcılığı Bölümü mezunları, genellikle hastanelerde, adli tıp merkezlerinde veya özel laboratuvarlarda çalışırlar. Mezunlar, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi işlemlerine yardımcı olurlar ve vücut dokuları ve organları üzerinde çeşitli testler yaparlar. Ayrıca, otopsi raporlarının hazırlanması ve kayıt tutulması gibi işlemlerde de görev alırlar.

Otopsi Yardımcılığı Bölümü Dersleri

Tıbbi adli muayene ve otopsi süreçlerine yardımcı olacak nitelikli sağlık personeli yetiştiren bir eğitim programını ifade eder. Bu bölümde öğrencilere adli tıp, anatomik bilgi ve patoloji gibi temel derslerin yanı sıra otopsi süreçleri, adli belgeleme, adli kimya ve adli genetik gibi özelleşmiş konularda da eğitim verilir. Otopsi yardımcılığı bölümü dersleri

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Adli Tıp Temelleri

Anatomik Bilgi ve Patoloji

Otopsi Teknikleri

Adli Belgeleme

Adli Kimya

Adli Genetik

Ölüm Nedeni ve Ölüm Raporları

Adli Moleküler Biyoloji

Adli Fizik Kimya

Otopsi Yardımcılığı Bölümü İş İmkanları

Mezunlar, ülkemizde adli tıp laboratuvarlarında çalışarak ölüm nedenlerini belirlemek için otopsi işlemlerinde yer alabilirler. Ayrıca, özel laboratuvarlarda da iş imkanları mevcuttur. Otopsi yardımcılığı bölümü iş imkanları yelpazesi geniştir. Genellikle ölüm nedenlerini belirlemek için çalıştıkları için polis ve savcılık gibi kurumlarla da iş birliği yaparlar.

Sonuç olarak, Otopsi Yardımcılığı Bölümü mezunları, ölü bedeni inceleyerek ölüm nedenini belirlemek için gereken işlemleri gerçekleştiren bir mesleki alandır. Mezunlar, genellikle hastanelerde, adli tıp merkezlerinde veya özel laboratuvarlarda çalışarak ölüm nedenlerini belirlemek için otopsi işlemlerinde yer alırlar.

Otopsi Yardımcılığı Mezunları Ne İş Yapar?

Otopsi Asistanlığı Programının amacı, otopsi öncesi, sırası ve sonrasındaki tüm işlemleri bilen, gerekli işlemleri uygulayabilecek bilgi/beceriye sahip, otopsi birimlerinin kalite kontrol ve güvencesini bilen, otopsi birimleri ile doğrudan çalışacak teknisyenler yetiştirmektir. Mezun olduktan sonra adli tıp bölümlerinde Adli Tıp Uzmanı. Otopsi sonrası vücut ve dokular üzerinde yapılacak işlemleri en iyi şekilde uygulayabilecek personel yetiştirmektir.

Bu programdan mezun olanlar kamu ve özel hastanelerde sağlık personeli olarak çalışabilirler. Ülkemizde nitelikli eleman ihtiyacının büyük olması nedeniyle mezunların hemen iş bulması mümkündür. Bu programın mezunları, programdaki tüm mesleki uygulamaları ve stajları tamamlayarak Adli Tıp Teknikeri ünvanı ile mezun olurlar. Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra Adli Tıp Dairelerinde, Adli Tıp Kurumlarında, Adli Tıp Kurumunda ve ilgili Grup Başkanlıklarında, Şube Müdürlüklerinde ve Adliyelerde otopsi asistanı olarak görev alabileceklerdir.