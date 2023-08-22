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        Haberler Gündem Eğitim Otomotiv Teknolojisi Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır, İş İmkanları

        Otomotiv Teknolojisi bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır?

        Otomotiv Teknolojisi bölümü motorlu araçların tasarımı, üretimi, bakımı, onarımı ve teknik hizmetlerine odaklanan bir eğitim alanıdır. Bu bölümde öğrencilere motorlu taşıtların mekanik, elektrik-elektronik ve otomasyon sistemleri hakkında geniş bir bilgi ve beceri seti kazandırılır. Otomotiv Teknolojisi bölümü nedir? Otomotiv Teknolojisi bölümü eğitim süresi kaç yıl?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2023 - 13:01 Güncelleme: 22.08.2023 - 13:01
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        Otomotiv Teknolojisi bölümü nedir?
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        Bu program, öğrencilere motorlu araçların tüm yönlerini anlamak ve yönetmek için gerekli teknik becerileri kazandırmayı amaçlar. Bir ön lisans bölümüdür, yani eğitim süresi 2 senedir. Mekanik, elektrik-elektronik, otomasyon, motor, şanzıman, fren sistemleri, arıza tespiti, bakım ve onarım gibi konular ele alınır. Öğrencilere araçların teknik özellikleri, işleyişi, güvenliği ve çevresel etkileri hakkında bilgi sunulur.

        Otomotiv Teknolojisi Mezunları Ne İş Yapar?

        Otomotiv Teknolojisi bölümü mezunları, motorlu araçların tasarımından bakımına kadar geniş bir yelpazede görev alabilirler. Otomotiv Teknolojisi mezunları ne iş yapar? Otomotiv Teknolojisi mezunları nerede çalışır? Bu mezunlar, araçların teknik özelliklerini ve performansını değerlendirebilen otomotiv uzmanları olarak çalışabilirler. Aynı zamanda araç tasarımı, üretimi ve test süreçlerinde mühendis olarak görev alabilirler. Otomobil servislerinin yönetimini sağlayarak müşteri memnuniyetini artıran servis yöneticileri olarak da çalışabilirler. Otomotiv satış danışmanı olarak müşterilere ürün bilgisi sunarken otomobil test mühendisi olarak araçların performans ve güvenlik testlerini yapabilirler.

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        Otonom araç teknolojisi uzmanı veya elektrikli araç teknolojisi uzmanı olarak özel alanlarda uzmanlaşarak çalışabilirler. Ayrıca ekipman ve aksesuar tasarımcısı olarak araçlarda kullanılan ekipmanların tasarımını üstlenebilirler. Otomotiv teknolojisi mezunları, teknik bilgi ve becerileriyle otomotiv sektörünün dönüşen ve gelişen dinamiklerinde farklı rollerde kariyer yapma imkanına sahiptirler.

        Otomotiv Teknolojisi Mezunları Nerede Çalışır?

        Programdan mezun olanlar motorlu araçların tasarımı, üretimi, bakımı ve onarımı gibi pek çok alanda istihdam edilebilirler. Dolayısıyla Otomotiv Teknolojisi mezunları iş olanakları da çeşitlilik sunmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibidir.

        • Otomotiv servisleri: Otomobil tamir bakım servislerinde teknisyen
        • Otomobil üreticileri: Otomobil üreticilerinde tasarım, üretim, kalite kontrol ve teknik destek alanları
        • Otomobil satış ve pazarlama firmaları: Otomobil satış noktaları veya otomobil markalarının pazarlama departmanları
        • Otomobil parça ve ekipman üreticileri: Otomobil parça ve ekipman üretimi yapan firmalarda teknik destek veya üretim alanları
        • Otomotiv mühendislik firmaları: Otomotiv mühendisliği hizmeti veren firmalarda tasarım, test ve mühendislik hizmetleri

        İyi bir teknik altyapıya sahip olan mezunlar, araç tasarımından bakımına kadar geniş bir yelpazede kariyer yapabilirler. Teknolojik gelişmeler sayesinde elektrikli ve otonom araçlar gibi yeni alanlar da ortaya çıkmaktadır, bu da mezunların uzmanlık alanlarını genişletme fırsatı sunar.

        Otomotiv Teknolojisi Bölümü Dersleri

        Otomotiv Teknolojisi bölümü dersleri öğrencilere motorlu araçların tasarımı, mekanik özellikleri, elektrik-elektronik sistemleri ve bakım-onarım konularında geniş bir konsept hazırlamıştır. Bu sayede her bir mezunu donanımlı ve vizyon sahibi birer uzman haline getirmektedir. Her üniversitenin ders programı farklı olabileceği gibi bu alanda pek çok seçmeli ders de sunulmaktadır. Genel olarak aşağıdaki gibidir.

        • Motor teknolojisi
        • Araç şasi ve şasi sistemleri
        • Elektrik-elektronik sistemler
        • Otomotiv teknolojilerine giriş
        • Araç dinamiği
        • Yakıt sistemleri
        • Fren sistemleri
        • Şanzıman ve aktarma organları
        • Hidrolik ve pnömatik sistemler
        • Obd (on-board diagnostics) sistemleri
        • Otomotiv elektroniği
        • Telematik sistemler
        • Otomotiv malzemeleri
        • Emisyon kontrol sistemleri
        • Otomotiv tasarımı ve ergonomi
        • Diagnostik teknolojileri
        • Otomotiv mekaniği
        • Elektrikli araç teknolojisi
        • Alternatif yakıtlar ve hibrit araçlar
        • Araç yönetim sistemleri
        • Otomotiv hizmet yönetimi
        • Otomotiv kalite kontrol
        • Otonom araç teknolojisi
        • Sürücü destek sistemleri
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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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