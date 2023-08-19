Otopsi ve toksikoloji yapılacak! Gizem de düşerek öldü! - Zonguldak haberleri

Otopsi ve toksikoloji yapılacak! Gizem de düşerek öldü! - Zonguldak haberleri

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Zonguldak'ta olay, 17 Ağustos'ta saat 02.00´de Çaycuma ilçesi Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi.

YANINDA ARKADAŞIYLA GİTTİ

Hayatını kaybeden Gizem Kılınç, 29 yaşındaydı.

DHA'da yer alan habere göre Gizem Kılınç (29), A.A. (46) isimli erkek arkadaşı ile Timuçin A.´nın (46) annesiyle birlikte yaşadığı evine gitti.

2. KATTAN BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Arkadaşlarıyla birlikte bir süre evde zaman geçiren Kılınç, 2'nci kattan, beton zemine düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gizem Kılınç´ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kılınç´ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında Timuçin A. ve arkadaşı A.A. gözaltına alındı. Timuçin A.´nın annesine ise gözaltı işlemi uygulanmadı.

TUVALETE GİTMEK İÇİN KALKTIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Timuçin A.´nın ifadesinde, alkol aldıktan sonra Gizem Kılınç ile birlikte uyuduklarını, genç kadının tuvalete gitmek için kalktığını ve olayı görmediğini söylediği öğrenildi.

Olay yerinde yapılan incelemede ayrıca Gizem Kılınç´ın düşerken alt kattaki çanak antene de çarptığı belirlendi.

OTOPSİ VE TOKSİKOLOJİ YAPILACAK

Polis, intihar şüphesi üzerinde dururken, Gizem Kılınç´ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi raporunun, olayda uyuşturucu madde kullanılıp kullanılmadığının öğrenilmesi için de toksikoloji raporunun beklendiği belirtildi.