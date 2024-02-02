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        Haberler Ekonomi Otomobil Otomotiv pazarı yıla rekorla başladı! Ocak ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarında artış yaşandı - Otomobil Haberleri

        Otomotiv pazarı yıla rekorla başladı

        Ocak ayında otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56.6 oranında artarak 79.701 adede ulaştı. Böylece tüm zamanların ocak ayı satış rekoru kırıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 10:26 Güncelleme: 02.02.2024 - 10:35
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        Otomotiv pazarı yıla rekorla başladı
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        Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) ocak ayına ilişkin otomobil ve hafif ticari araç satış verilerini açıkladı.

        Buna göre Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56.6 oranında artarak 79.701 adet olarak gerçekleşti. Böylece tüm zamanların en yüksek ocak ayı satışına ulaşılmış oldu.

        ODMD verilerine göre otomobil satışları, ocak ayında geçen yıla göre yüzde 71.7 oranında artarak 64.041 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 15.1 artarak 15.660 adet oldu.

        Ocak ayı pazar verileri

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        Geçen ay, Ootomobil ve hafif ticari araç (HTA) pazarı 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 131.2 arttı. 10 yıllık ortalamalara göre otomobil pazarı, yüzed 147.1, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 82.9 büyüdü.

        Ocak ayında pazarın yüzde 89.6’sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 40.279 adetle yüzde 62.9 pay, B segmenti otomobiller 16.862 adetle yüzde 26.3 pay aldı.

        EN ÇOK SUV SATILDI

        Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV araçlar oldu. SUV'lar 33.705 adet satışla yüzde 52.6 pazar payı aldı. SUV'ları, yüzde 30,3 pay ve 19.407 adet satış ile Sedan, yüzde 15,3 pay ve 9.827 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

        ELEKTRİKLİNİN PAYI YÜZDE 6'NIN ÜZERİNDE

        Ocak ayında benzinli otomobil satışları 41.212 adetle yüzde 64.4 pay, hibrit otomobil satışları 10.206 adetle yüzde 16 pay, dizel otomobil satışları 8.055 adetle yüzde 12.6 pay, elektrikli otomobil satışları 3.973 adetle yüzde 6.2 pay ve otogazlı otomobil satışları 541 adetle yüzde 0.8 pay aldı.

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