Otomotiv satışları Ocak ayında yüzde 90 arttı

04 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
2020 yılı Ocak ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 89.75 oranında artarak 27 bin 273 adet oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Ocak ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 100.53 arttı ve 22 bin 16 adet oldu.
Ocak ayında hafif ticari araç pazarı da 2019 yılının Ocak ayına göre yüzde 54.89 arttı ve 5 bin 257 adet olarak gerçekleşti.
Ocak ayında 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 100.3 oranında artış , 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 30.3 ve 2000cc üstü otomobillerde yüze 60.0 azalış izlendi. ODD'den yapılan açıklamaya göre, 2020 Ocak ayında 14 adet elektrikli ve 797 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.
DİZELLERİN PAYI GERİLEDİ
Yılın ilk ayında otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 42.81 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 9 bin 426 adet ile sahip oldu. Bu dönemde, dizel otomobil satışlarının payı yüzde 41.77’ye gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı ise yüzde 69.07’ye yükseldi.
2020 Ocak ayında otomobil pazarı segmentinin yüzde 84.9’unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adedine yüzde 66.1 pay alan C (14 bin 547 adet) segmenti ulaştı.
YIL SONU TAHİMİNİ 625 BİN ADET
Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine sedan otomobiller (yüzde 48.2 pay, 10 bin 612 adet) oldu.
2020 Ocak ayında hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 72.02 pay ile van (3 bin 786 adet),ardından yüzde 13.41 pay ile kamyonet (705 adet),yüzde 8.03 pay ile minibüs (422 adet) ve yüzde 6.54 pay ile pick-up (344 adet) yer aldı.
ODD, Ocak ayı raporunda yıl sonu pazar tahminini de paylaşarak, 2020 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 575-625 bin adet aralığında olacağı öngörüsünde bulundu.
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