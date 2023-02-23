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Mercedes ve Google'dan 'süper bilgisayar' anlaşması

Google ve Mercedes-Benz, otomobillerin navigasyon ve otonom sürüş yazılımları üzerinde işbirliğine gitti. Yapılan işbirliği kapsamında, navigasyonda güncel trafik bilgileri ve otomatik yeniden yönlendirme hizmeti sunulacağını bildiren Mercedes, sürücülerin araç park halindeyken veya 3'üncü seviye otonom sürüş modundayken aracın eğlence sisteminde YouTube'dan video izleyebileceğini de açıkladı. Mercedes'in, navigasyon, otonom sürüş sensörleri gibi Google teknolojileri ile otomobillerinde 'süper bilgisayar' benzeri performans sunmak istediği belirtiliyor

Giriş: 23.02.2023 - 16:02 | Güncelleme: ABONE OL
Otomobillerinde 'süper bilgisayar' sunacak
Reuters

Son yıllarda sıklıkla görülmeye başlanan otomotiv ve teknoloji firmalarının aralarındaki işbirliklerine bir yenisi eklendi. ABD'li teknoloji firması Google ile Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz uzun vadeli bir anlaşmaya imza attılar.

Yapılan açıklamaya göre, iki şirketin işbirliği kapsamında Mercedes'in otomobillerindeki birçok teknoloji de artık Google'ın imzası bulunacak.

Google ile yapılan işbirliği kapsamında, navigasyonda güncel trafik bilgileri ve otomatik yeniden yönlendirme hizmeti sunulacağını bildiren Mercedes, sürücülerin araç park halindeyken veya 3'üncü seviye otonom sürüş modundayken aracın eğlence sisteminde YouTube'dan video izleyebileceğini de açıkladı.

Mercedes'in gelecekteki modüler mimari platformundaki tüm araçlarının, otomobilin kokpiti boyunca uzanan hiper ekranlara sahip olacağı da verilen bilgiler arasında.

'KAZAN-KAZAN ANLAŞMASI'

Anlaşmaya ilişkin konuşan Mercedes-Benz CEO'su Ola Källenius, "Bu, her iki taraf için de bir 'kazan-kazan' olan lisans anlaşması" dedi.

Tesla ve Çin'den batıya akın eden markalar ile rekabet etmeye başlayan Mercedes'in, navigasyon, otonom sürüş sensörleri gibi Google teknolojileri ile otomobillerinde 'süper bilgisayar' benzeri performans sunmak istediği belirtiliyor.

Otomotiv dünyasında, batarya performansı ve otonom sürüş özelliklerinin uzaktan güncellenmesine izin veren yazılım destekli özellikler konusunda çetin bir rekabet yaşanıyor.

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