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        Haberler Gündem Güncel Otomobiliyle vakaya giden ambulansın peşine takılarak taciz etti | Son dakika haberleri

        Otomobiliyle vakaya giden ambulansın peşine takılarak taciz etti

        İstanbul Pendik'te bir sürücü, otomobiliyle ambulansın peşine takılarak selektör yapıp yol istedi. Emniyet şeridine girerek trafik güvenliğini de tehlikeye düşüren sürücü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis ekiplerince yakalanan sürücünün ehliyeti alındı, aracı da trafikten menedildi. Para cezası da kesilen 26 yaşındaki sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 14:18 Güncelleme: 17.11.2024 - 16:09
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        Ambulansın peşine takılıp taciz etti
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        İstanbul Pendik D-100 kara yolunda bir otomobilin sürücüsü, vaka ihbarına giden ambulansın peşine takıldı.

        Emniyet şeridini ihlal eden sürücü, selektör yaparak ambulanstan yol istedi.

        Sürücünün tehlikeli hareketleri, ambulans ekibi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçti.

        Aracın plakasından kimliği tespit edilen sürücü İ.D. (24) gözaltına alındı.

        PARA CEZASI KESİLDİ

        Sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "emniyet şeridini kullanmak", "trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek", "sis ışıklarını sisli, karlı ve yağmurlu havalar dışında kullanmak", "dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak", "sürücü belgesini yanında bulundurmamak" ve "görüşü engelleyecek süs, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak" maddelerinden 12 bin 337 lira idari para cezası kesildi.

        Ayrıca sürücü belgesi alınarak aracı trafikten menedilen İ.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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        #AMBULANS
        #D-100
        #trafik
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