Otomobile ve polis aracına çarptı! Camlara kafa attı!

Denizli'de basit bir maddi hasarlı kazanın arbedeye dönüştüğü kaza, Pamukkale ilçesine bağlı Hacıkaplanlar Mahallesi'nde meydana geldi.
PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPTI
İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgilere göre; cadde üzerinde seyir halinde olan Serkan K. idaresindeki otomobil, park halindeki servis aracına arkadan çarptı.
SERVİSTEKİ ÇİFTE BIÇAK ÇEKTİ
Aşırı alkollü olduğu öğrenilen Serkan K., servis aracında bulunan çifte, yaşadığı tartışma sonrası bıçak çekerek tehditler savurdu. Bağrışmaları duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, iki tarafı da sakinleştirerek konuyu çözmeye çalıştı.
KAFASIYLA CAMLARI PATLATTI
Polisin olayı sakinleştirmek için çaba harcadığı anlarda aldığı alkolün de etkisiyle öfkeye kapılan Serkan K., bağırıp çağırarak çevreye tehditler savurmaya başladı. Kendisini sakinleştirmeye çalışan polis ekipleri ve toplanan kalabalığa da hakaretler eden alkollü sürücü, kafa attığı park halindeki otomobilin kapı ve arka camını paramparça etti.
BİBER GAZIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Hızını alamayan sürücü, uçarak polis aracının ön camına da hızlı bir şekilde kafa attı. Tüm çabalara rağmen taşkınlıklarına devam eden sürücü, kaza tutanağı için bölgeye gelen trafik polisinin zamanında ve hızlı müdahalesiyle biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirildi.
SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Çektiği acıya rağmen otomobile yeniden kafa atmaya çalışan ancak başarısız olan Serkan K., ters kelepçe yapıldıktan sonra güçlükle camını patlattığı polis aracına alındı.
KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ
Sinir krizi geçirdikten sonra kafasıyla dehşet saçan ve araçların camını paramparça eden alkollü sürücü Serkan K., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI
Olay yerine giden takviye ekipler ise kalabalığı sakinleştirdikten sonra olaya karışan araçları otoparka çekti. Mahalle sakinlerinin korku dolu gözlerle izlediği anların ardından gözaltına alınan sürücünün, 10’a yakın suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
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