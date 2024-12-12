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        Otomobilden cephanelik çıktı!

        Kayseri'de polisin durdurduğu araçtan 20 adet ruhsatsız silah çıktı. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 09:51 Güncelleme: 12.12.2024 - 09:58
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        Otomobilden cephanelik çıktı!
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        Kayseri'de polis ekipleri tarafından takip edilerek durdurulan araçta 20 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

        İHA'nın haberine göre Kayseri Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Müdürlüğü, kentte silah ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 6 ekiple operasyon düzenledi.

        Operasyonda A.T.'nin kullandığı aracı takibe alan ekipler, otomobili durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada aracın çeşitli yerlerine saklanmış 20 adet ruhsatsız tabanca ve 20 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. 'Ruhsatsız silah ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

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