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        Otomobildeki sır ölüm

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi park halindeki otomobilde ölü bulundu. Polis ekibinin yaptığı incelemede, yaşamını yitiren kişinin 64 yaşındaki Olgay Değirmenci olduğu tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 14:20 Güncelleme: 08.11.2024 - 14:20
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          Antalya Muratpaşa'nın Yenigöl Mahallesi Kanal Sokak'ta park halindeki otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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          İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç içindeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

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          Polis ekibinin yaptığı incelemede, yaşamını yitiren kişinin Olgay Değirmenci (64) olduğu tespit edildi.

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          Değirmenci'nin cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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