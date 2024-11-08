Otomobildeki sır ölüm
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi park halindeki otomobilde ölü bulundu. Polis ekibinin yaptığı incelemede, yaşamını yitiren kişinin 64 yaşındaki Olgay Değirmenci olduğu tespit edildi.
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Antalya Muratpaşa'nın Yenigöl Mahallesi Kanal Sokak'ta park halindeki otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
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İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç içindeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
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Polis ekibinin yaptığı incelemede, yaşamını yitiren kişinin Olgay Değirmenci (64) olduğu tespit edildi.
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Değirmenci'nin cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.