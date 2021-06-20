Çakılkaya köyünde Mehmet Meyrilli yönetimindeki 28 KB 104 plakalı otomobil, yaklaşık 90 metrelik uçuruma yuvarlandı.

AA'nın haberine göre, araçta bulunan Saadet Meyrilli ve Ekrem Safi, kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ile Eren Meyrilli, Alucra Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.