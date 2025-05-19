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        Haberler Gündem Trafik Otomobil takla attı: 2 ölü, 1 yaralı

        Konya'da otomobil takla attı: 2 ölü, 1 yaralı

        Konya'da takla atan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 12:16 Güncelleme: 19.05.2025 - 12:16
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        Otomobil takla attı: 2 ölü, 1 yaralı
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        Konya'da Furkan Sarıalan (26) idaresindeki otomobil, Konya-Ankara kara yolu Karaömerler Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri otomobilde bulunan Turgut Sarıalan (75) ve Mustafa Durak'ın (47) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralanan sürücü Furkan Sarıalan ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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        #konya haberleri
        #trafik kazası
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