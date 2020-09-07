Mustafa Şekeroğlu msekeroglu@cyh.com.tr

İstanbul'da otomobille trafiğe çıkarak sokak ve caddelerde kuralları hiçe sayan magandalara bir ortaya çıkan görüntüsü üzerine İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre , görüntüleri ortaya çıkan bir sürücü kadın, bir görüntüsünde tek ayağını uzatarak seyrettiği esnada bir de yanına koyduğu tepsiden çiğ köfte yedi. Aynı sürücü kadın çaldığı müziklerle de ellerini direksiyondan çekerek eğlendi. Hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atan trafik canavarı, şov uğruna yapmadığını bırakmadı. Üstüne üstlük trafik canavarı sürücü kadın o anları kaydettirip bir de sosyal medyada paylaştı.

YAKALANAN MAGANDAYA 132 LİRA CEZA

Bu görüntüler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda kadın sürücü yakalandı. Ş.A.D. adlı kadın sürücüye “Kamunun rahat ve huzurunu bozacak kişilere zarar verecek keyfi, kasıtlı

davranışlarda bulunarak yaya, araç trafik emniyetini ihlal etmek, tehlikeye düşürmek suretiyle tedbirsiz ve saygısızca araç sürmek ” suçundan 132 TL para cezası yazıldı.