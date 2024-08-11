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        Haberler Gündem Güncel otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 3 yaralı | Son dakika haberleri

        otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde virajı alamayan İran plakalı otomobil, şarampole devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 10:07 Güncelleme: 11.08.2024 - 10:09
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        Otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 3 yaralı
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        Yüksekova'da Esendere yolu üzerinde İran plakalı otomobil, Dilimli Barajı yakınlarında virajı alamayarak şarampole uçtu.

        Kazada, 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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        #Hakkari
        #trafik kazası
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