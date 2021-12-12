Otomobil, park halindeki askeri araca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

DHA

Olay, dün akşam saatlerinde Derik ilçesinde meydana geldi. İki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavgayı önlemek için tedbir alan jandarma ait park halindeki araca, Hizni Oğur (45) yönetimindeki 34 SR 2853 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Jandarmanın telsizle bilgi vermesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevkedildi. Sağlık ekipleri, kaza yerinde yaralılara müdahale etti. DHA'nın haberine göre; ekipler, araç sürücüsü Oğur'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Oğur'un cansız bedeni ambulansla Derik Devlet Hastanesi morguna götürürken yaralılar Eyüp Oğur (40) ile Suud Elitaş (41) Derik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.