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        Haberler Gündem Güncel Otomobil mısır tarlasına uçtu: Anne ve kızı hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Otomobil mısır tarlasına uçtu: Anne ve kızı hayatını kaybetti

        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil mısır tarlasına uçtu. Kazada otomobilin sürücüsü kadın ile annesi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 09:57 Güncelleme: 06.09.2024 - 09:57
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        Otomobil mısır tarlasına uçtu: Anne-kız öldü
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        Çanakkale'de dün saat 21.30 sıralarında Bayramiç'ten Ezine'ye seyir halinde olan 35 yaşındaki Ünzile Alacaoğlu idaresindeki otomobil, Kızılköy mevkisinde kontrolden çıkarak mısır tarlasına uçtu.

        Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Ünzile Alacaoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

        Otomobilde yolcu olarak bulunan sürücünün annesi Gülten Yalçıntepe ise ağır yaralı olarak ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gülten Yalçıntepe hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        #trafik kazası
        #Çanakkale
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