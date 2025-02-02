Nevşehir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Nevşehir'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi
Merkez ilçeye bağlı Kavak beldesinde Yakup Ş, (21) plakası öğrenilemeyen motosikletle seyir halindeyken Çardak yolunda sürücü ve plaka bilgisi henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Haber verilmesinin ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
AA'nın haberine göre; kazada ağır yaralanan Yakup Ş, ambulansla kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.