Otomobil ile ATV çarpıştı! 14 yaşında 2 çocuk böyle öldü!
Gaziantep'te, otomobil ile ATV aracının çarpıştığı kazada 14 yaşındaki Hüseyin Akın ve aynı yaştaki Kerem Gündoğan hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı
Gaziantep'te kaza, akşam saatlerinde 15 Temmuz Mahallesi´nde meydana geldi. Hüseyin Akın (14) ve Kerem Gündoğan'ın (14) üzerinde yolculuk yaptığı ATV'ye, karşı yönden gelen Volkan Kılınçoğlu (46) yönetimindeki otomobil çarptı.
ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE ATV DEVRİLDİ
DHA'da yer alan habere göre çarpışmanın şiddetiyle ATV devrilirken, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALANAN 3 KİŞİ TEDAVİYE ALINDI
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ATV'de bulunan Hüseyin Akın, Kerim Gündoğan ve otomobil sürücüsü Volkan Kılınçoğlu hastaneye kaldırıldı.
İKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Tedaviye alınan yaralılardan Hüseyin Akın ve Kerim Gündoğan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Otomobil sürücüsünün tedavisi devam ederken, kaza ise bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.