Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Otomobil ile ATV çarpıştı! 14 yaşında 2 çocuk öldü! Kaza anı kamerada! - Gaziantep haberleri

        Otomobil ile ATV çarpıştı! 14 yaşında 2 çocuk böyle öldü!

        Gaziantep'te, otomobil ile ATV aracının çarpıştığı kazada 14 yaşındaki Hüseyin Akın ve aynı yaştaki Kerem Gündoğan hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 08:16 Güncelleme: 13.10.2023 - 08:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil ile ATV çarpıştı! 14 yaşında 2 çocuk böyle öldü!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Gaziantep'te kaza, akşam saatlerinde 15 Temmuz Mahallesi´nde meydana geldi. Hüseyin Akın (14) ve Kerem Gündoğan'ın (14) üzerinde yolculuk yaptığı ATV'ye, karşı yönden gelen Volkan Kılınçoğlu (46) yönetimindeki otomobil çarptı.

        ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE ATV DEVRİLDİ

        DHA'da yer alan habere göre çarpışmanın şiddetiyle ATV devrilirken, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        YARALANAN 3 KİŞİ TEDAVİYE ALINDI

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ATV'de bulunan Hüseyin Akın, Kerim Gündoğan ve otomobil sürücüsü Volkan Kılınçoğlu hastaneye kaldırıldı.

        İKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

        Tedaviye alınan yaralılardan Hüseyin Akın ve Kerim Gündoğan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Otomobil sürücüsünün tedavisi devam ederken, kaza ise bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #gaziantep
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail'den BM'ye Gazze talebi: 24 saat içinde...
        İsrail'den BM'ye Gazze talebi: 24 saat içinde...
        Tarihin en büyük halka arzı
        Tarihin en büyük halka arzı
        Letonya'yı yen, bileti kap!
        Letonya'yı yen, bileti kap!
        AYM’den maaş zammı iptali
        AYM’den maaş zammı iptali
        "Çok büyük başarı"
        "Çok büyük başarı"
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Mona Lisa'da "nadir" bileşim!
        Mona Lisa'da "nadir" bileşim!
        İsrail'in Gazze ve Lübnan'da beyaz fosfor kullandığı açıklandı
        İsrail'in Gazze ve Lübnan'da beyaz fosfor kullandığı açıklandı
        Dört bir yanından tarih fışkıran kent!
        Dört bir yanından tarih fışkıran kent!
        Arazi kavgası ölümle bitti!
        Arazi kavgası ölümle bitti!
        10 yıldır haberi var
        10 yıldır haberi var
        Destan yazdık: Bekle bizi Almanya!
        Destan yazdık: Bekle bizi Almanya!
        Gardi'den Mane itirafı!
        Gardi'den Mane itirafı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Taksiciye kaldırım taşı ile gasp girişimi kamerada
        Taksiciye kaldırım taşı ile gasp girişimi kamerada
        Çelik'ten ABD Dışişleri Bakanı'na tepki
        Çelik'ten ABD Dışişleri Bakanı'na tepki
        Balıkesir'de feci kaza
        Balıkesir'de feci kaza
        İbrahim Yıldız: Muhteşem sonuç
        İbrahim Yıldız: Muhteşem sonuç
        Tudor iddiası!
        Tudor iddiası!
        Habertürk Anasayfa