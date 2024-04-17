Otomobil ile ambulans çarpıştı: 6 yaralı
Erzincan'da otomobil ile hasta nakli yapan ambulans çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.
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Erzincan'da M.Ö'nün (65) kullandığı otomobil, Ergan Kavşağı'nda C.A. idaresindeki ambulansla çarpıştı.
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Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrildi.
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İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Kazada sürücüler ile ambulansta bulunan sağlık görevlileri S.E. (32), E.N.Ç. (23), hasta E.Z.C. (33) ve refakatçi F.N.C. (21) yaralandı.
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.
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