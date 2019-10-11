İstanbul’da son yıllarda görülmemiş bir otomobil hırsızlık çetesi çökertildi. Çetenin, çaldığı aracın gizli bölümüne GPS cihazı takıp yedek anahtar yaptırdıkları ve sahte evraklarla sattıkları aracı, ikinci kez rahatlıkla çaldıkları ortaya çıktı. Polis İstanbul, Ankara ve Kocaeli’de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, İstanbul’un bazı ilçelerinde 3 ay önce yaşanan otomobil hırsızlıklarının ardından Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Polis çalışma yaparken, bazı mağdurların verdiği ifadeler dikkat çekti. Mağdurlar, ikinci el olarak yeni satın aldıkları araçları çalınmıştı.

3 İL DE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Çalışmayı derinleştiren polis, hırsızlık yapanları tespit etmeye başladı. Bir çete olduğu belirlenen hırsızlar, takip edilmeye başlandı. Yapılan 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul, Kocaeli ve Ankara’ya eş zamanlı operasyon düzenlendi. 15 kişi gözaltına alındı. Çeteyle bağlantılı olduğu belirlenen 2 kişinin de cezaevinde olduğu saptandı.

YÖNTEMLERİ ŞAŞIRTTI

Olayları soruşturan polis, çetenin ilginç ve şaşırtan yöntemini de ortaya çıkarttı. Hırsızlık çetesi, çaldıkları aracın önce şase numarasını ve beynini değiştiriyorlardı. Ardından sahte evrak yaparak piyasaya ikinci el olarak satıyorlardı. Ancak satmadan önce, araçların gizli bölmelerine takip cihazı olan GPS takıyorlar ve yedek anahtar yaptırıyorlardı. Amaçları ise sattıkları çalıntı aracı ikinci kez çalmaktı.

İKİNCİ KEZ ÇALIYORLARDI

İlanlarla ya da aracılarla araçları satan çete, daha sonra tekrar harekete geçiyordu. Sattıkları aracın nerede olduğunu taktıkları GPS cihazı sayesinde öğrenen hırsızlar, yaptırdıkları yedek anahtarla aracı yeniden çalıyorlardı. İkinci kez çaldıkları araçların çoğunu bu kez parçalayarak ya da yine aynı yöntemle 3'üncü kez satmaya çalıştıkları belirlendi. Şu ana kadar tam 22 olayları tespit edildi. Soruşturmanın ardından liderleri Mustafa G. ile Ufuk K.'nin aralarında bulunan 11 kişi adliyeye gönderildi.