19 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi Postane Caddesi'nde 01 GZ 852 plakalı otomobili yol kenarına park eden Mehmet Ö., iddiaya göre anahtarı aracın üzerinde unutup, yemek yemek için kebapçıya girdi. Sokaktan geçen ve hırsızlıktan kaydı bulunduğu öğrenilen Orhan A., otomobilin anahtarının üzerinde olduğunu fark etti. Otomobile binen şüpheli, hızla park yerinden uzaklaştı.
Otomobilin çalındığını fark eden Mehmet Ö. aracının arkasından koşsa da yetişemedi. Mehmet Ö., Kızılay Caddesi'nde devriye görevi yapan polis ekibine giderek aracının çalındığını söyleleyip, yardım istedi. Bu sırada Regülatör Köprü üzerinde uygulama yapan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, 01 GZ 852 plakalı otomobilden şüphelenip, aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, Yüreğir ilçesine doğru kaçmaya başladı. Ekiplerin peşine takıldığı otomobil, Yamaçlı Mahallesi ara sokaklarında kaçışını sürdürdüğü sırada park halindeki panelvana çarptı. Birkaç kilometre kaçabilen Orhan A., polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.
"ARABAYI KENDİMİN ZANNETTİM, OYUN ZANNETTİM"
Çok sayıda hırsızlık kaydı bulunduğu tespit edilen Orhan A.'nın üzerini arayan polisler, poşet içerisinde bali buldu. DHA'nın haberine göre; ilk ifadesinde uyuşturucu hap kullandığı öne sürülen şüpheli, polis aracına bindirildiği sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplerına "Araba açıktı, çalışır vaziyetteydi. Ben de arabayı kendimin zannettim. Arabayı alıp, bindim. Oyun zannettim. Polis ağabeylerim de beni kovalayınca yakalandım" dedi.
GÖZALTINA ALINDI
Gözaltına alınan Orhan A., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kaza sonrası hasar gören otomobilde inceleme yapan ekipler, bin 200 lira para ile kutusu henüz açılmamış bir cep telefonuna buldu. Kaza yapan otomobil, çekici ile Köprübaşı Polis Merkezi'ne götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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