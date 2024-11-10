Otomobil gecekonduya daldı: Anne ve torunu molozların altında kaldı

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde dün saat 19.30 sıralarında ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı otomobil, 3608 Sokak’taki gecekondunun duvarını yıkarak içeri girdi.

Kaza anında evde bulunan ve akrabalarına ziyarete geldiği öğrenilen 50 yaşındaki yabancı uyruklu Meryem A. ve koltukta uyuttuğu 7 yaşındaki torunu Eva S, molozların altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık, AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kadın ve bebeği molozların altından çıkarttı.

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Otomobil sürücüsüyle birlikte 3 yaralı ambulanslarla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından bölgeye gelen AFAD ekibi, yabancı uyruklu aileyle ilgilendi.

KAZA HABERİNİ İŞTEYKEN ALDI

Annesinin ve kuzeninin molozların altında kaldığı haberini duyunca apar topar eve giden Dina H, "İşteydim. 'Sizin evinizde kaza oldu' diye beni aradılar. Araba evimize çarpmış. Annem ve kuzenim yaralanmış. Çok kötüyüm" diye konuştu.

Aynı mahallede oturan yan komşu Metin Er, "Bir ses geldi. Fırladım gittim. Duvar yıkılmış, taşların altında kalmışlar. Çocuğun kafası yarılmıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradık. Ambulans ve itfaiye geldi. Yaralıları götürdüler. Karşı tarafta lise ve ortaokul var. Burada sürekli kaza oluyor. Devlet yetkililerinden buraya bir kasis yapmalarını istiyoruz" dedi.