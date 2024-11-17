Otomobil cami duvarına çarptı: 8 yaralı
Tokat'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil yol kenarındaki cami duvarına çarptı. Kazada otomobildeki 8 kişi yaralandı.
Giriş: 17.11.2024 - 09:25 Güncelleme: 17.11.2024 - 09:56
Tokat'ta H.K. (42) idaresindeki otomobil, Çamlıbel-Yeşilyurt kara yolu Dodurga köyünde kontrolden çıkarak yol kenarındaki camiye çarptı.
Kazada, sürücüyle araçta bulunan Ş.K. (69), N.K. (29), R.A (52), Ü.V. (19), E.K. (4), E.H.K. (8) ve N.N.K. (2) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Tokat'taki hastanelere kaldırıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ