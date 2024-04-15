Otomobil alana şarj hediye edecek

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Çinli elektrikli araç markası Hozon Neta ile şarj istasyon ağı Eşarj yeni bir anlaşmayı hayata geçirdi.

Yapılan açıklamaya göre, Neta U satın alan müşteriler, ülke çapında 1000’den fazla şarj istasyonuyla yaygın bir ağa sahip olan Eşarj istasyonlarında 20 bin TL değerinde Eşarj şarj kartı veya bireysel kullanıma uygun şarj istasyonu hediyesinden faydalanabiliyor.

Geçtiğimiz günlerde GRS Automobility tarafından Türkiye'de satışa sunulan Hozon Neta U, 420 kilometre menzile sahip CATL bataryaya sahip.

V2L fonksiyonu sayesinde tıpkı bir jeneratör gibi enerji kaynağı haline dönüşerek farklı elektronik cihazları şarj edebilen SUV modelde tek pedal sürüş modu bulunuyor.

30 dakikada yüzde 30’dan yüzde 80’e hızlı şarj özelliğiyle donatılan kompakt SUV modelde, mevsimsel farklılıklarda sürüş menzilini koruma altına alan Hozon Neta’nın patentli batarya ısı yönetim sistemi de standart olarak sunuluyor.