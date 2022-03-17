Otokoç ve Birmot güç birliğine gitti

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Yeni yapılanmaya giden Otokoç ve Birmot, kendi bünyeleri altında yer alan tüm araç markaları ve hizmetleri Otokoç markası altında topluyor.

Otokoç Otomotiv çatısı altında hizmet veren Birmot ve Otokoç’un tek bir isim altında birleşmesiyle birlikte Ford, Ford Trucks, Volvo, Fiat, Alfa Romeo, Jeep ve Maserati markaları Otokoç bünyesinde toplandı.

Türkiye otomotiv pazarından yüzde 8’in üzerinde pay alan şirket, araç kiralama ve araç paylaşımı alanlarında da hizmet veriyor. Bugün dokuz ülkede 400’e yakın noktaya ulaşan ve Türkiye dışında Yunanistan, Macaristan, Ukrayna, Kuzey Kıbrıs, Kuzey Irak, Azerbaycan, Kazakistan ve Gürcistan’da araç kiralama hizmeti veren Otokoç Otomotiv, Avis Budget Group'un Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesindeki en büyük lisans ve yatırım ortaklarından biri olarak faaliyet gösteriyor.

Otomotiv perakendecisi Otokoç Otomotiv çatısı altındaki Otokoç ve Birmot’un tek bir isim altında birleşmesinin getirdiği avantajlara dikkat çeken Otokoç Otomotiv Perakende Genel Müdür Yardımcısı Uğur Güven, "Otokoç Otomotiv, bu birleşme ile şimdi daha da büyüyecek. Yenilikçi mobilite çözümleri geliştiren, küresel ve lider referans noktası olma vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen bu yeni güç birliği ile kurum olarak büyümeye devam ederken, Türkiye mobilite sektöründeki liderliğimizi daha da pekiştireceğimize ve otomotiv perakende sektörünün daha da güçleneceğine yürekten inanıyorum" dedi.