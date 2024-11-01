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        Haberler Bilgi Ekonomi Otogaza zam zam bekleniyor! LPG (otogaza) ne kadar, kaç TL zam geliyor? 1 Kasım güncel akaryakıt fiyatları

        Otogaza zam zam bekleniyor! Zam öncesi 1 Kasım güncel akaryakıt fiyatları

        Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,01 dolardan işlem görüyor. Dün 74,21 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,02 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı dün gün içinde yüzde 2,2 artış gösterdi. Petrol kaynaklarının çoğunun yer aldığı Orta Doğu'da savaşın etkisiyle küresel arzın sekteye uğrayabileceği endişesi fiyatları yukarı yönlü destekliyor. Bu gelişmeler doğrultusunda bu gece yarısından itibaren LPG'ye zam gelmesi bekleniyor. İşte, 1 Kasım 2024 güncel akaryakıt fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2024 - 14:44 Güncelleme: 01.11.2024 - 14:44
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        • 1

          Petrol kaynaklarının çoğunun yer aldığı Orta Doğu'da savaşın etkisiyle küresel arzın sekteye uğrayabileceği endişesi fiyatları yukarı yönlü destekliyor. Fiyatların artışında, İran'ın, İsrail'in 26 Ekim'de düzenlediği saldırıya karşılık vermeye hazırlandığı haberleri etkili oldu. Tüm bu gelişmeler beraberinde otogaz zammı haberine de getirdi. Buna göre; LPG'ye bu geceden itibaren zam geliyor. İşte, 1 Kasım 2024 güncel akaryakıt fiyatları...

        • 2

          OTOGAZA ZAM GELİYOR

          Otogaz fiyatlarına 1 Kasım gece yarısından itibaren 71 kuruş zam bekleniyor.

        • 3

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          Benzin litre fiyatı: 42,79 TL

          Motorin litre fiyatı: 42,72 TL

          LPG litre fiyatı: 24,85 TL

        • 4

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          Benzin litre fiyatı: 42,91 TL

          Motorin litre fiyatı: 42,80 TL

          LPG litre fiyatı: 25,35 TL

        • 5

          ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          Benzin litre fiyatı: 43,32 TL

          Motorin litre fiyatı: 43,33 TL

          LPG litre fiyatı: 25,29 TL

        • 6

          İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          Benzin litre fiyatı: 43,75 TL

          Motorin litre fiyatı: 43,82 TL

          LPG litre fiyatı: 24,91 TL

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