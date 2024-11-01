Petrol kaynaklarının çoğunun yer aldığı Orta Doğu'da savaşın etkisiyle küresel arzın sekteye uğrayabileceği endişesi fiyatları yukarı yönlü destekliyor. Fiyatların artışında, İran'ın, İsrail'in 26 Ekim'de düzenlediği saldırıya karşılık vermeye hazırlandığı haberleri etkili oldu. Tüm bu gelişmeler beraberinde otogaz zammı haberine de getirdi. Buna göre; LPG'ye bu geceden itibaren zam geliyor. İşte, 1 Kasım 2024 güncel akaryakıt fiyatları...