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        Haberler Gündem İstanbul Otobüste yer isteyen kadına yumruklu saldırı kamerada - Güncel haberler

        Otobüste yer isteyen kadına yumruklu saldırı kamerada

        Kadıköy'de toplu taşıma aracına binen Reyhan Demirtaş isimli bir kadın, yer istediği adamın yumruklu saldırısına uğradı. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Kadına yumruk atarak saldıran şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 18:06 Güncelleme: 20.02.2024 - 19:07
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        Otobüste yer isteyen kadına yumruklu saldırı
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        Olay, Kadıköy Göztepe köprüsü mevkiinde, saat 20.30 sıralarında yaşandı.

        ARALARINDA TARTIŞMA YAŞANDI

        İddiaya göre, Reyhan Demirtaş(39) isimli kadın, iş çıkışında evine gitmek için İETT'ye ait 320A numaralı otobüse bindi. Otobüsün içinde Muhammer isimli şahıstan yer istedi. Bunun üzerine aralarında tartışma yaşandı.

        SALDIRGAN POLİS TARAFINDAN SAKİNLEŞTİRİLDİ

        Tartışmanın büyümesiyle bir anda öfkelenen Muhammer isimli şahıs ayağa kalkarak Reyhan Demirtaş'ın sol gözüne yumruk ve tekme attı. Saldırı anında otobüsün içinde olan bir polis memuru olaya müdahale etti. Saldırgan şahıs polis memuru tarafından sakinleştirildi. Olayın yaşandığı anlar ise İETT otobüsünün kamerasına anbean yansıdı. Saldırıya uğrayan Reyhan Demirtaş ise karakola giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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        SALDIRIYA UĞRAYAN KADIN O ANLARI ANLATTI

        Saldırıya uğrayan talihsiz kadın, "Göztepe Köprüsü'nden otobüse bindim. Ufak bir çocuk vardı. Hanımefendi çocuğunun kucağına alınamayacağı söyledi. 7-8 yaşlarındaydı. Yer arıyordum. Dizimden rahatsızım, yer aradım. Baktım 3-4 yaşında bir çocuk var, bir adamın yanında. Adamdan müsaade istedim. 'Çocuğunuzu kucağınıza alır mısınız, oturmak istiyorum' dedim. Aramızda bir konuşma geçti. Dedi ki engelliler, yaşlılar ve hamileler oturur dedi bana. Ben de çocuk küçük sizin kucağınıza oturabilir dedim. O an bir anda gözüme yumruğu bir vurdu. Sonra karın boşluğuma tekme attı. Gözüme vurduğu an yıldızlar oluştu. Bana vurunca midem bulandı nefesim kesildi. Bir polis memuru vardı otobüsün içinde bana kartını gösterdi müdahale etti. Herkes beni orada mertçe korudu. Polis çağırın dedim. Maddi manevi tazminat davası açtım. Karakola gittim şikayetçi oldum" dedi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Saldırı anında otobüsün içinde olan bir polis memuru tarafından Muhammer B. sakinleştirildi. Saldırıya uğrayan Reyhan Demirtaş ise karakola giderek şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine şüpheli şahıs gözaltına alındı. Muhammer B. isimli şahıs hakkında, “kasten yaralama” suçundan yapılan işlemlerin ardından soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.

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