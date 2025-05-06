Otobüse binmek için elinden geleni yaptı
Ankara'nın Altındağ ilçesinde dolu otobüse binmek isteyen bir kadın, otobüsün hareket etmesini engellemeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
Giriş: 06.05.2025 - 21:54 Güncelleme: 06.05.2025 - 21:54
İHA'nın haberine göre; Ulus’ta dolu gelen bir otobüse binmek isteyen kadın trafiği durdurmaya çalıştı. Otobüse binmek için aracın önünde bekleyen kadın bir müddet trafiğin kilitlenmesine neden oldu.
Vatandaşlar kadına tepki gösterirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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