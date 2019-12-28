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Tarsus ilçe merkezi ve Bahçe Mahallesi arasında toplu taşıma görevi yapan Harun Özer, iddiaya göre kendisini sıkıştıran araç nedeniyle manevre yaparken bir kadının eline çarpıp, cep telefonunun düşmesine neden oldu.
İsmi öğrenilemeyen kadın, otobüse binerek cep telefonunun kırılmasına tepki gösterdi. Bunun üzerine şoför, zararının şikayet hattı aracılığıyla karşılanabileceğini belirterek, telefon numarası ve aracın plakasını verdikten sonra olay yerinden ayrıldı.
Özer'in kullandığı toplu taşıma aracına çevrede kimsenin olmadığı son durağa yanaşırken, genç kadının yakını olduğu öne sürülen kimlikleri saptanamayan 3 kişi el kaldırdı. Özer, adres tarifi soracaklarını sanarak durup kapıyı açınca, 3 kişiden biri tarafından dövüldü.
'KAZA YAPAN SEN MİYDİN?'
Kendisine 'Kaza yapan sen miydin?' diye soran 3 kişiye 'evet' yanıtını verdikten sonra darp edilmeye başlandığını anlatan Özer, "Evet demeye fırsat kalmadan direkt bana saldırdı, beni darp etti. Diğerleri onu tutarken ben kaçtım. Aracıma bindikten sonra tekrar geldi, yeniden darp etti. Karakola giderek, şikayetçi oldum. Özür dilediğim halde bana bunu yaptılar" dedi.
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