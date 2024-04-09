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        Haberler Gündem Güncel Otobüs şoföründen yolcuya demir sopalı saldırı

        Otobüs şoföründen yolcuya demir sopalı saldırı

        İstanbul Maltepe'de İETT şoförü çıkan tartışmada yolcuya demir sopayla saldırdı. Çevredekilerin araya girmesiyle son bulan kavga anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 11:23 Güncelleme: 09.04.2024 - 11:29
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        Yolcuya demir sopalı saldırı
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        İstanbul Maltepe'de İETT şoförü ile yolcu arasında kavga çıktı.

        Kavga, dün akşam saatlerinde Maltepe'nin Tugay Yolu Caddesi üzerinde yaşandı.

        İddiaya göre, İETT otobüsünün şoförü ile yolcu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

        Tartıştığı sürücüye baltayla saldırdı
        Tartıştığı sürücüye baltayla saldırdı

        İETT şoförü elindeki demir sopayla yolcuya saldırdı. Kavgaya dahil olan başka bir şoför ise yolcuya yumruk attı.

        İETT peronundaki güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle son bulan kavga anı, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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        #kavga
        #İETT
        #İstanbul Maltepe
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