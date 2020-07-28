Kazanın ardından cenazeleri Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırılan özel otobüsün sürücüleri Melih Kızıltepe (26) ve Süleyman Savaş'ın (49) otopsileri tamamlandı.

AA'nın haberine göre cenazeler, işlemlerin ardından Manisa'ya gönderildi. Kızıltepe ve Savaş'ın, yarın Alaşehir ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Mersin'de, dün askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 4 er şehit olmuş, iki şoför hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı.