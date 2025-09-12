Oto yıkamada yangın faciası! Ölü ve yaralılar var | son dakika haberi | Son dakika haberleri

İstanbul'da olay, dün saat 05.00 sıralarında Başakşehir ilçesi, Başak Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi'nde Super Wash isimli oto yıkama işletmesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, elektrik aksamından çıktığı değerlendirilen yangın kısa sürede büyüdü.

4 ÇALIŞAN İÇERİDE MAHSUR KALDI

İHA'daki habere göre iş yerinde yatılı kaldığı öğrenilen 4 yabancı uyruklu kişi elektrik gidince kepenklerin açılmamasının ardından mahsur kaldı.

İTFAİYE EKİBİ ÇIKARDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kepenkleri keserek içeri giren itfaiye ekipleri, Suriye uyruklu Abo Abdullah, Mısır uyruklu Abo Mervan ve Suriye uyruklu Muhammed bilinci kapalı şekilde ağır yaralı olarak çıkardı.

BİR KİŞİ ÖLDÜ, ÜÇ AĞIR YARALI VAR

Yaralılar, ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Mısır uyruklu Hany Ahmed Mohammed Hathout'un ise hayatını kaybettiği belirlendi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

İş yeri sahibi Musa Saadeddin'in ifadesine başvurulduğu öğrenildi.