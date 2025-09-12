Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Oto yıkamada yangın faciası! Ölü ve yaralılar var | son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Oto yıkamada yangın faciası! Ölü ve yaralılar var!

        İstanbul'da, bir oto yıkama dükkanında elektrik aksamı nedeniyle yangın çıktı. Elektrik gitmesinin ardından kepenklerin açılmadığı iş yerinde 4 işçi mahsur kaldı. Can pazarının yaşandığı yangında işçilerden 1'i hayatını kaybederken, 3'ü ağır yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2025 - 12:03 Güncelleme: 12.09.2025 - 12:03
        İstanbul'da olay, dün saat 05.00 sıralarında Başakşehir ilçesi, Başak Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi'nde Super Wash isimli oto yıkama işletmesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, elektrik aksamından çıktığı değerlendirilen yangın kısa sürede büyüdü.

        4 ÇALIŞAN İÇERİDE MAHSUR KALDI

        İHA'daki habere göre iş yerinde yatılı kaldığı öğrenilen 4 yabancı uyruklu kişi elektrik gidince kepenklerin açılmamasının ardından mahsur kaldı.

        İTFAİYE EKİBİ ÇIKARDI

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kepenkleri keserek içeri giren itfaiye ekipleri, Suriye uyruklu Abo Abdullah, Mısır uyruklu Abo Mervan ve Suriye uyruklu Muhammed bilinci kapalı şekilde ağır yaralı olarak çıkardı.

        BİR KİŞİ ÖLDÜ, ÜÇ AĞIR YARALI VAR

        Yaralılar, ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Mısır uyruklu Hany Ahmed Mohammed Hathout'un ise hayatını kaybettiği belirlendi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

        İş yeri sahibi Musa Saadeddin'in ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
