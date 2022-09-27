Oto yıkamacıda kapısı açık bırakılan aracı çaldı!

Avcılar'da yıkatılmak üzere getirilen ve üzerinde kontak anahtarı bırakılan otomobili çalan şüpheli, polisin takibi sonucu kısa sürede yakalandı.
DHA'nın haberine göre hırsızlık olayı, geçen cumartesi günü saat 16.00 sıralarında ilçedeki bir otomobil yıkama yerinde meydana geldi.
Bir sürücü, yıkatmak istediği otomobilini işyerinin açık otopark bölümüne park ederken, kontak anahtarını da aracın üzerinde bıraktı.
PLAKA TANIMA SİSTEMİYLE BULUNDU
Araç sahibi sırasını beklemek üzere ilerideki gölgelik yere doğru giderken, işyerinin yanındaki yol üzerindeki bir işyerinde bulunan şüpheli, soğukkanlı biçimde gelerek kapısı açık araca bindikten hemen sonra yola çıkarak hızla uzaklaştı.
Araç sahibi otomobilinin çalındığını fark edince hemen polisi aradı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, otomobili bulabilmek için çalışma başlattı.
Ekipler, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) sayesinde otomobilin 24 saat içerisinde iki kez Ispartakule gişelerinden geçtiğini belirledi.
Avcılar Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, pazar günü otomobili Avcılar Yeşilkent Mahallesi'ndeki Göl Marmara Evleri yakınında görünce takibe aldı.
Kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü D.D. kısa süre sonra yakalandı. Araç, çekici ile yediemine teslim edilirken, hırsızlık suçundan dosyası bulunan şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerine teslim edildi.
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