Oto yıkamacıda kapısı açık bırakılan aracı çaldı!

DHA'nın haberine göre hırsızlık olayı, geçen cumartesi günü saat 16.00 sıralarında ilçedeki bir otomobil yıkama yerinde meydana geldi.

Avcılar'da yıkatılmak üzere getirilen ve üzerinde kontak anahtarı bırakılan otomobili çalan şüpheli, polisin takibi sonucu kısa sürede yakalandı.

Bir sürücü, yıkatmak istediği otomobilini işyerinin açık otopark bölümüne park ederken, kontak anahtarını da aracın üzerinde bıraktı.

Araç sahibi sırasını beklemek üzere ilerideki gölgelik yere doğru giderken, işyerinin yanındaki yol üzerindeki bir işyerinde bulunan şüpheli, soğukkanlı biçimde gelerek kapısı açık araca bindikten hemen sonra yola çıkarak hızla uzaklaştı.

Ekipler, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) sayesinde otomobilin 24 saat içerisinde iki kez Ispartakule gişelerinden geçtiğini belirledi.