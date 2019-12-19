19 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul il Jandarma Komutanlığı ekipleri Sarıyer'de bulunan bir sanayi sitesinde oto tamir dükkânı işleten Ş.Ç. isimli kişinin av malzemeleri satan işletmelerden temin ettiği kurusıkı tabancaların niteliğini değiştirerek ateşli silah haline getirdiği ve bu silahlara Sarıyer ve çevresinde müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Ekipler oto tamir dükkânını ve Ş.Ç.'yi takibe aldı. Yapılan fiziki takip ve istihbari çalışmalarda şüphelinin dükkânının arka bölümünde silah imalathanesi kurduğu, av malzemeleri satan işletmelerden temin ettiği kurusıkı tabancaların namlularını bilgisayarlı torna tezgâhlarını kullanarak ateşli silaha çevirdiği belirlendi.
RESMEN ATÖLYE KURMUŞLAR!
DHA'nın haberine göre, şüphelilerin elindeki silahları satacağını tespit eden Jandarma ekipleri tamir dükkânına operasyon düzenledi. Operasyonda kurusıkı tabancaları gerçek silaha dönüştürmeye yarayan 2 adet torna cihazı, 10 adet tabanca, 36 adet tabanca namlusu, 112 fişek, 2 adet tetik tertibatı, 1 adet hassas terazi, 45 adet uyuşturucu madde kullanımında kullanılan Bong adlı alet, 1 adet esrar Katır adlı öğütme aleti, 1 adet dürbünlü tüfek, 2 adet el yapımı antika tabanca, 1 adet antika kılıç, 1 adet tabanca yapımında kullanılan hassas ölçü aleti ile bir miktar metamfetamin ve esrar ele geçirildi. Yakalanan Ş.Ç., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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