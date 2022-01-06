Oto tamircisinden 20 gün sonra acı haber

İHA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi eski sanayi sitesinde oto tamir ustası Mehmet Nur (46), 17 Aralık tarihinde kayıplara karıştı. Ailesi ve yakınlarının tüm aramalarına rağmen Nur'a ulaşılamadı.

Kayıp başvurusunun ardından aile bekleyişe geçerken, Döşemealtı ilçesi Güver Uçurumu'ndaki ormanlık alanda vatandaşlar cansız beden görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye gelen ekipler, cansız bedenin Mehmet Nur'a ait olduğunu belirledi. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Nur'un cenazesi, yakınları tarafından gözyaşları içerisinde alındı.

Mehmet Nur'un cenazesinin Aksu Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.