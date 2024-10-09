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        Haberler Gündem 3. Sayfa Otizmli öğrenciye istismara 30 yıl hapis | Son dakika haberleri

        Otizmli öğrenciye istismara 30 yıl hapis

        İzmir'de 31 yaşındaki müzik öğretmeni Uğur Erbil'e, 13 yaşındaki otizmli öğrencisine nitelikli cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 30 yıl hapis cezası verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 18:43 Güncelleme: 09.10.2024 - 18:43
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        Otizmli öğrenciye istismara 30 yıl hapis
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        İzmir'de otizmli çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 30 yıl hapse çarptırılıp, bu cezası Yargıtay tarafından bozulan müzik öğretmeni Uğur Erbil (31), yeniden yargılandığı davada yine aynı cezayı aldı.

        ANNE, OĞLUNUN ÇANTASINA SES KAYIT CİHAZI KOYDU

        Olay, 2018 yılının Ağustos ayında bir müzik kursunda meydana geldi. Bir aile, o dönem 13 yaşında olan otizmli oğlu A.İ.T.'yi bir derneğe ait müzik kursuna yazdırdı. Anne P.T., oğlunu tuvalete götürdüğünde vücudundaki morlukları görünce şüphelendi. P.T., bir sonraki ders için kursa gönderirken, aldığı kayıt cihazını oğlunun çantasına koydu. 28 Ağustos 2018'de ders kayıtlarını dinledikten sonra oğluyla konuşan anne, öğretmeninin moruklarına zeytinyağı sürdüğünü öğrenince oğlunun cinsel istismara uğradığı düşüncesiyle şikayetçi oldu.

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        YARGITAY KARARI BOZDU

        Olayla ilgili tutuklanan sanık Uğur Erbil hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. 2020 yılının Ekim ayında davada karar çıktı. Sanık Erbil’e, 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 20 yıl hapis cezası verildi. Ayrıca sanığın, mağdurun öğretmeni olması nedeniyle bu cezası, 1/2 oranında arttırılıp, 30 yıl hapse yükseltildi. İstinafta onanan karar, daha sonra Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi, 2022 yılının temmuz ayında kararı bozdu.

        "MAĞDUR DIŞINDA HERHANGİ BİR DELİL YOK"

        Yargıtay'ın gerekçesinde, "Her ne kadar ses kaydı delil olarak kabul edilmişse de Jandarma Genel Komutanlığı Uzmanlık raporunda herhangi bir çözümleme yapılamadığı da dikkate alındığında; tahmini olarak tespit edilen konuşmaların delil olarak kabul edilemeyeceği, mağdurun 29.08.2018 tarihli raporunda kabızlık sorunu olduğu da dikkate alındığında elde mağdur beyanı dışında herhangi bir delil bulunmadığı gözetilerek, mağdurun mahkemece dinlenmesi, dinlenemediği takdirde soruşturma evresinde görüntülü alınan ifadesine ait CD'nin temini ile dökümü yaptırılarak imzalı tutanağa bağlanmasının akabinde duruşmada hazır bulunan taraflarla birlikte izlenerek buna ilişkin beyanların alınmasından sonra sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması karşısında, anılan karara yönelik istinaf başvurusunun kabulü yerine esastan reddine karar verilmesi" denildi.

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        SAVCI MÜTALAASINI VERDİ

        Dosya, İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Bugün davanın 8'inci duruşması görüldü. Tutuklu sanık Uğur Erbil, taraf avukatları ile şikayetçi anne P.T. ile mağdur A.İ.T.'nin diğer yakınları duruşmaya katıldı. Savcı, mütalaasının hazır olduğunu belirterek, sanık Uğur Erbil'in, 'Çocuğa nitelikli cinsel istismarı' suçu işlediğini belirterek cezalandırılmasını ve öğretmen olması nedeniyle de cezanın artırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, verilen kısa aranın ardından kararını açıkladı. Sanık Erbil'e verilen ceza miktarı, yeni yargılamada değişmedi. Sanığa 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 20 yıl hapis cezası verildi. Ayrıca sanığın, mağdurun öğretmeni olması nedeniyle bu cezası da 1/2 oranında arttırılarak 30 yıl hapse çevrildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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