Otizmli çocuğa bodrum katta derslik!

DHA

Gölcük'te yaşayan O.G., yüz yüze eğitimin başlamasıyla atipik otizmli çocuğunu eğitim gördüğü İhsaniye İlkokulu´na götürerek, sınıfına baktı.

DHA'nın haberine göre, çocuğunun eğitim göreceği sınıfın bodrum katta, rutubetli ve özel gereksinimli çocuklar için uygun olmadığını iddia eden anne, sosyal medyadan tepki gösterdi. Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından sınıfın, deprem için yapılan sığınak olduğunu öne süren O.G., durumun düzeltilmesi için yetkililerden yardım istedi.

Bunun üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "İl Milli Eğitim Müdürümüze konuyla ilgilenmesi için talimatı verdim. Onay almaksızın sınıf değişikliği yapılması yanlış bir uygulamadır. Gereken derhal yapılmış ve velimiz ile irtibata geçilmiştir" dedi.

Olayın ardından sınıfın giriş kata taşınarak, okul içinde özel gereksinimli çocuklar için daha uygun yere alındığı öğrenildi.