Otellerde konaklama yasaklanacak mı? Otel rezervasyonları iptal olacak mı? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan kararlara yeni tedbirler de eklenecek mi? Gözler Kabin Toplantısı'nda. İşte otel rezevasyonlarıyla ilgili detaylar haberimizde...

OTELLERDE KONAKLAMA YASAKLANACAK MI?

İçişleri Bakanlığı'ndan henüz otellerde konaklamayla ilgili açıklama gelmedi.

SADECE OTEL MÜŞTERİSİNE YEMEK HİZMETİ VERİLECEK

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgeye göre otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlar sadece konaklama yapan müşterilere yemek hizmeti verebilecek.

DIŞARIYA PAKET SERVİS YASAKLANDI

Otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlar dışarıya paket servisi yoluyla satış yapamayacak.

AKŞAM 22:00'DEN SONRA MÜZİK YASAKLANDI

Otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer salonlarında saat 22.00'den sonra her türlü müzik yayını yapılamayacak.

YENİ YASAKLAR GELECEK Mİ?

Geçtiğimiz haftalarda alınan hafta sonu sokağa çıkma yasağının ardından koronavirüs vaka sayılarında artış görülmemesi üzerine yeni tedbirler alınacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanıyor. Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde koronavirüs gündemiyle yapılacak toplantıdan kovid-19 salgınıyla ilgili alınacak yeni tedbirler çıkacak.