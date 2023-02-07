Bu çerçevede, AKTOB yönetim kurulu üyeleri ve birlik üyeleriyle yoğun bir çalışma ve iş birliği içerisinde olduklarını duyuran Kavaloğlu, "Depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının kısmen de olsa karşılanması konusunda iletişimimizi sürdürmekteyiz. Ülkemizin yaşadığı bu ağır tabloda, zarar gören vatandaşlarımızın bölgemizde konaklamalarına yönelik olarak oda tahsisinde bulunan ve bulunacak konaklama tesislerimizin yönetimlerine müteşekkiriz. Kriz Merkezi ile iletişimimiz 7/24 devam etmektedir. Gelişmelerle ilgili iletişim kanallarımızdan sizleri bilgilendiriyor olacağız" diye konuştu.