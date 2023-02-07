DIŞİŞLERİ BAKANI OTELCİLERLE BULUŞUYOR
Diğer yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Antalya´da otelcilerle Lara, Manavgat ve Alanya bölgelerinde üç ayrı toplantı gerçekleştirecek. Otelcilerle buluşacak Bakan Çavuşoğlu, depremzedeler için oteller tarafından tahsis edilecek oda sayıları ve konaklatılacak depremzede sayılarının artırılması yönünde görüşmeler yapacak. Toplantılarla, depremzedelerin özellikle Antalya başta olmak üzere, diğer illerde konaklatılmasına yönelik imkanların olabildiğince artırılması amaçlanıyor.