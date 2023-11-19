Otel odasından çıkarken herkesin uyması gereken 6 evrensel görgü kuralı

4. PENCERELERİ AÇIK BIRAKIN

Kat görevlilerinin, diğer misafirlerin giriş yapabilmesi için odaları çok hızlı bir şekilde temizlemesi gerekir ve alanı havalandırmak her zaman kolay değildir. Otel yöneticileri, odadaki havayı tazelemek için pencereleri açık bırakarak onlara gerçek bir iyilik yapacağınızı söylüyor. Yılın sıcak aylarında klimayı bile açabilirsiniz.