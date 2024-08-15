'Öteki' 3 Eylül’de Özgürlük Parkı'nda

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Dostoyevski'nin insanın psikolojik derinliklerine ulaşan romanı 'Öteki', Türkiye sinemasının güçlü isimlerinden Emin Alper'in gözüyle tiyatro sahnesine taşındı. Cem Yiğit Üzümoğlu, Erdem Şenocak, Derya Karadaş ve Gökhan Yıkılkan’ın oyunculuk performansı; Deniz Göktürk Kobanbay'ın sahne, Ahmet Sesigürgil'in ışık, Okan Kaya'nın ses tasarımıyla etkileyici bir tiyatro deneyimine dönüşen oyun 3 Eylül’de Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı'nda seyirciyle buluşacak.

Alper’in rejisiyle tiyatroya uyarlanan “Öteki”, seyirciye şu soruları sorduruyor: Bir gün karşınıza size tıpa tıp benzeyen birisi çıksa ne hissedersiniz? Size fiziksel olarak kusursuz bir biçimde benzeyen ama karakter olarak tam zıttınız; nefret ettiğiniz, tahammül edemediğiniz özellikleri olan fakat tam da bu özellikleri nedeniyle sizin hedeflerinize sizden çok daha kolay ulaşabilen; dolayısıyla içten içe de yerinde olmak isteyebileceğiniz birisi. Hem alter-egonuz, hem düşmanınız.

Oyunun biletleri Biletinial’da satışa çıktı.