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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Öteki' 3 Eylül’de Özgürlük Parkı'nda

        'Öteki' 3 Eylül’de Özgürlük Parkı'nda

        Emin Alper'in Dostoyevski'nin 'Öteki' adlı aynı adlı eserinden sahneye uyarladığı ve yönettiği ilk tiyatro oyunu "Öteki", 3 Eylül'de Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı sahnesinde olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2024 - 13:26 Güncelleme: 15.08.2024 - 13:26
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        'Öteki' 3 Eylül'de Özgürlük Parkı'nda
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        Dostoyevski'nin insanın psikolojik derinliklerine ulaşan romanı 'Öteki', Türkiye sinemasının güçlü isimlerinden Emin Alper'in gözüyle tiyatro sahnesine taşındı. Cem Yiğit Üzümoğlu, Erdem Şenocak, Derya Karadaş ve Gökhan Yıkılkan’ın oyunculuk performansı; Deniz Göktürk Kobanbay'ın sahne, Ahmet Sesigürgil'in ışık, Okan Kaya'nın ses tasarımıyla etkileyici bir tiyatro deneyimine dönüşen oyun 3 Eylül’de Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı'nda seyirciyle buluşacak.

        Alper’in rejisiyle tiyatroya uyarlanan “Öteki”, seyirciye şu soruları sorduruyor: Bir gün karşınıza size tıpa tıp benzeyen birisi çıksa ne hissedersiniz? Size fiziksel olarak kusursuz bir biçimde benzeyen ama karakter olarak tam zıttınız; nefret ettiğiniz, tahammül edemediğiniz özellikleri olan fakat tam da bu özellikleri nedeniyle sizin hedeflerinize sizden çok daha kolay ulaşabilen; dolayısıyla içten içe de yerinde olmak isteyebileceğiniz birisi. Hem alter-egonuz, hem düşmanınız.

        Oyunun biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

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        #Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı
        #Öteki
        #Emin Alper
        #tiyatro
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