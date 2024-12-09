'Öteki' 17 Aralık'ta CKM'de

Ödüllü yönetmen Emin Alper'in Dostoyevski’nin ‘Öteki’ aynı adlı eserinden sahneye uyarladığı ve yönettiği ilk tiyatro oyunu “Öteki”, seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Dostoyevski'nin insanın psikolojik derinliklerine ulaşan romanından uyarlanan özgün kara komedi, 19 Aralık ve 31 Ocak’ta İstanbul Caddebostan Kültür Merkezi, 17 Ocak’ta ise Mall of Istanbul Biletinial Moi Sahne’de sahne alacak.

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Cem Yiğit Üzümoğlu, Erdem Şenocak, Derya Karadaş ve Gökhan Yıkılkan’ın oyunculuk performansı; Deniz Göktürk Kobanbay'ın sahne, Ahmet Sesigürgil'in ışık, Okan Kaya'nın ses tasarımı ile birleşiyor ve izleyici için etkileyici bir tiyatro deneyimine dönüşüyor.

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Bir gün karşınıza size tıpa tıp benzeyen birisi çıksa ne hissedersiniz? Size fiziksel olarak kusursuz bir biçimde benzeyen ama karakter olarak tam zıttınız; nefret ettiğiniz, tahammül edemediğiniz özellikleri olan fakat tam da bu özellikleri nedeniyle sizin hedeflerinize sizden çok daha kolay ulaşabilen; dolayısıyla içten içe de yerinde olmak isteyebileceğiniz birisi. Hem alter-egonuz, hem düşmanınız.