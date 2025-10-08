OTB'de 1500 çalışanın yüzde 75'i kadın olacak

Kayseri Ticaret Borsası öncülüğünde, Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi destekleriyle Kocasinan ilçesinde 2023 yılında, jeotermal kaynaklı sera Organize Tarım Bölgesi'nin (OTB) inşasına başlandı.

Yaklaşık 2 yıldır devam eden projede, açılacak olan 10 sondaj kuyusunun 4'üncüsünden de olumlu sonuçlar alındı. 2026'da altyapısının tamamlanması planlanan OTB ile kentin meyve ve sebze üretiminin 3 katına çıkarılması hedefleniyor.

KTB Başkanı Recep Bağlamış, "KASKİ'miz içme suyumuzu kapımıza kadar getirdi. Karayollarımız, bu bölgede özellikle yol çalışmalarında bize destek oldu. Kayseri Kocasinan Jeotermal giriş noktaları için yaklaşık 1.5 kilometre yol hazır hale geldi. Cumhurbaşkanlığımız tarafından desteklenecek projemiz 2026'da ihaleye girecekti. Özellikle şehrimizin siyasileri ve Valimiz başta olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleriyle ihalemiz 2025 yılına alındı. 11'inci ayda Jeotermal OTB'mizin alt yapı ihalesini yapacağız" diye konuştu.

Çalışmalara ilişkin bilgi veren Bağlamış, "2026’nın üçüncü çeyreğine kadar OTB'mizin alt yapısının tamamının bitmesini hedefliyoruz. Dördüncü kuyumuzun çalışmaları devam ediyor. 535 metrede 60 derece civarında suya ulaştığımız görünüyor. Yaklaşık 10 kadar acil kuyu açmamız gerekiyor. 2026'nın birinci ayına kadar, 10 kuyuyu tamamlamış olacağız. Şu anda OTB'mizle ilgili hiçbir aksilik yok. Şehrimize çok büyük katkıları olacağına inanıyoruz. Zaten Kayseri için inanılmaz bir proje. Burası şehrimizin meyve sebze üretimini, OTB'miz tamamlandığında üç katına çıkaracak. Burada yaklaşık 1500 insan istihdam edilecek. Bunun yüzde 75'i kadın istihdamı olacak. Bundan dolayı gururlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Kayseri Ticaret Borsası olarak bu projenin başından beri çok büyük emekler verdiğimizi söylemek istiyorum. Mutluyuz. Her attığımız adımda mutluluk verici haberler alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kuyularla ilgili su endişesi olduğunu ancak şu anda dördüncü kuyuya geldiklerini belirten Başkan Bağlamış, şöyle konuştu: "4 kuyumuzda da olumlu sonuçlar aldık. Biz Kayseri Ticaret Borsası olarak, Kocasinan OTB'mize yoğun gayretler gösterdik. Yaklaşık 2 yılın içerisindeyiz. Biz zaten özellikle Türk iş dünyası olarak, kadınlarımızın iş dünyasına katılımını önemsiyoruz. OTB'miz bunun bir örneği. Bugün 1500 kişinin bin tanesi kadın istihdam olunca demek ki Kayseri Ticaret Borsası da kadın iş gücüne inanıyor ve özellikle iş dünyamıza kadın emeğini dahil etme üzerine gayretleri var. Kadının iş dünyasına katkısını önemsediğimizi dile getirmek istiyorum."