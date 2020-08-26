YKS tercih sonuçları nasıl öğrenilir? sorusu 2020 üniversite sınavında aldığı puanla yaptığı tercihlerin ardından yerleştirme sonucunu öğrenmek isteyen adayların gündeminde. ÖSYM Başkanı Aygün, YKS tercih sonuçları için "Ülkemizin yarınları olan değerli gençlerimiz, üniversite hayatına attığınız bu ilk adımda sizlere başarılar diliyorum. Tercihlerine yerleşemeyen gençlerimiz de eminim ki isteklerine azim ve gayretleriyle mutlaka ulaşacaklardır" dedi. İşte ÖSYM 2020 YKS üniversite tercih sonuçları ile ilgili detaylar...

ÖSYM YKS TERCİH (YERLEŞTİRME) SONUÇLARI AÇIKLANDI 2020

YKS tercih sonuçları için ÖSYM'den şu açıklama yapıldı:

"2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2020-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 26 Ağustos 2020 tarihinde saat 12.30'dan itibaren öğrenebileceklerdir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

YKS TERCİH SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos – 04 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos – 02 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır."

2020 YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER

2020-YKS kontenjanları ve yerleşen aday sayıları