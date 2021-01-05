ÖSYM sınavı ne zaman? Soruları başta üniversite sınavına girecek öğrenciler ve vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. ÖSYM 2021 sınav takvimini yayınladı. İşte, ÖSYM sınavı ile ilgili detaylar...

ÖSYM ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN 2021

YKS’nin ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 2020 yılında sınav 27 Haziran ve 28 Haziran’da yapıldı. Öte yandan sınavda sorulacak olan konular ile ilgili açıklama yapıldı.