Eğitim ve kariyer yolculuğunda adayların heyecanla beklediği haber geldi: 2025 yılı sınav takvimi açıklandı. Üniversite hayali kuran gençlerden meslek yaşamında ilerlemeyi hedefleyen profesyonellere kadar geniş bir kitleyi ilgilendiren YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınavlarının tarihleri resmiyet kazandı. Adaylar için geri sayım başlarken, hazırlık sürecinde doğru planlama yapmanın önemine dikkat çekiliyor. İşte detaylar...