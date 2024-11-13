ÖSYM sınav takvimi 2025 açıklandı! 2025 YKS, KPSS, ALES, DGS, YDS, MSÜ sınavları ne zaman yapılacak?
ÖSYM sınav takvimi 2025 belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2025 yılı sınav takvimi yayımlandı. Takvimin yayımlanmasıyla birlikte üniversite sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihleri netleşti. Öte yandan KPSS, ALES, DGS, YDS ve MSÜ sınav tarihleri de belli oldu. Söz konusu sınavlara hazırlanan adaylar araştırmalarına hız kazandırdı. Peki; 2025 YKS, KPSS, ALES, DGS, YDS, MSÜ sınavları ne zaman yapılacak?
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ÖSYM sınav takvimi 2025 gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyordu. Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2025 yılı sınav takvimi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlandı. YKS, KPSS, ALES, DGS, YDS ve MSÜ sınav tarihleri belli oldu. Adaylar, ÖSYM'nin resmi sayfası üzerinden yayımlanan takvim aracılığıyla önümüzdeki yıl yapılacak sınavların başvuru ve sınav tarihlerini öğrenebilirler. İşte, 2025 ÖSYM sınav takvimi…
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ÖSYM 2025 SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI
2025 yılı ÖSYM sınav takvimi 13 Kasım 2024 tarihinde yayımlandı.
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ÖSYM BAŞKANI DUYURDU!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, "ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi belirlendi, hayırlı olsun. Sınavlara katılacak tüm adaylara başarılar diliyorum" dedi.
Ersoy, yaptığı açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacağını da söyledi.
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2025 YKS NE ZAMAN?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak.
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2025 KPSS NE ZAMAN?
Kamu Personeli Seçme Sınavı 2025-KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) 7 Eylül 2025 tarihinde,
2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
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2025 DGS, YDS ALES SINAVLARI NE ZAMAN?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1): 16 Şubat 2025
Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ): 23 Şubat 2025
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1): 09 Mart 2025
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS 1. Dönem): 23 Mart 2025
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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1): 13 Nisan 2025
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2): 06 Temmuz 2025
Dikey Geçiş Sınavı (DGS): 20 Temmuz 2025
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2): 22 Temmuz 2025
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Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS 2. Dönem): 17 Ağustos 2025
Eczacılıkta Uzmanlık Sınavı (EUS): 11 Ekim 2025
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2): 16 Kasım 2025
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3): 23 Kasım 2025
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS 2. Dönem): 11 Aralık 2025