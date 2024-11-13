ÖSYM sınav takvimi 2025 gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyordu. Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2025 yılı sınav takvimi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlandı. YKS, KPSS, ALES, DGS, YDS ve MSÜ sınav tarihleri belli oldu. Adaylar, ÖSYM'nin resmi sayfası üzerinden yayımlanan takvim aracılığıyla önümüzdeki yıl yapılacak sınavların başvuru ve sınav tarihlerini öğrenebilirler. İşte, 2025 ÖSYM sınav takvimi…