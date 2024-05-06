ÖSYM sınav takvimi 2024: KPSS, DGS, ALES, YKS sınav ve başvuru tarihleri
ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimi ile KPSS, DGS, ALES, YKS sınav tarihleri belli oldu. Sınav hazırlığı içerisinde bulunan milyonlarca aday sınav tarihleri ne zaman açıklanacak yakından takip ediyordu. KPSS, DGS, YKS, ALES için sınav tarihleri ve başvuru tarihleri açıklandı.İşte, ÖSYM'nin duyurduğu KPSS, DGS, YKS, ALES sınav tarihleri…
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ÖSYM 2024 sınav tarihleri gündemde yer almaya devam ediyor. KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL, YKS gibi birçok sınav tarihi açıklandı. ÖSYM'nin takvimine göre, sınav tarihleri ne zaman duyuruldu. Peki, ÖSYM sınav takvimi ile KPSS, DGS, ALES sınavları ne zaman? İşte, 2024 ÖSYM sınav takvimi…
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2024 ÖSYM SINAV TAKVİMİ
ÖSYM, "2024 yılında gerçekleştirilecek sınavlara dair takvimi, 06 Kasım 2023 tarihinden itibaren https://www.osym.gov.tr adresinden erişime açmıştır." şeklinde duyuru yapmıştı.
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2024 ALES SINAVI NE ZAMAN?
ALES-1 sınavı 21 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak.
ALES-2 sınavı 28 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.
ALES-3 sınavı 17 Kasım 2024 tarihinde uygulanacak.
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2024 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı (ÖSYM) Bayram Ali Ersoy, internet sitesinden yayımladıkları 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacağını bildirdi.
2024 DGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran'da yapılacak, sonuçları 14 Ağustos'ta duyurulacak. DGS başvuru tarihleri 10 - 20 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs olarak açıklandı.
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2024 KPSS OTURUMLARI NE ZAMAN?
ÖSYM'nin 2024 sınav takvimi belli oldu. Buna göre,
2024 KPSS lisans oturumu (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 14 Temmuz 2024 tarihinde,
KPSS lisans (Alan Bilgisi) 1. gün oturumu 20 Temmuz tarihinde,
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün oturumu 21 Temmuz tarihinde,
KPSS Lisans (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ÖABT ise 8 Ağustos tarihinde yapılacak.
Bu sınavlara ilişkin başvurular ise 3 Mayıs ile 15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.
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